Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
07.12.2020 - 10:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Etiketler : KYK,burs sonuçları,
751548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751548.aspx
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