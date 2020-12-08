Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onlarca yıllardır camide asılı duran bu meşhur levhaların bakıma alınması kararlaştırıldı. Konuya dair açıklama yapan İstanbul Valiliği “Öncelikli olarak camide asılı hat levhalarının fümigasyon ve restorasyonu… Sonrasında Ayasofya'nın depolarındaki eserlerin bakımı yapılacak. Tarihî gravürler ve fotoğraflar, incelendikten sonra tekrar yerlerine asılacak. Son aşamada ise caminin 1934 yılında müzeye çevrilmesi sebebiyle başka kurumlara gönderilen hat eserleri için gerekli bakım çalışmaları yapılacak” dedi.