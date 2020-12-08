Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi. 

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle:

 

 

ÜLKE

 

TEMSİLCİLİK

 

İSİMLER
  1.  

ABD

Washington Büyükelçiliği

Hasan Murat Mercan

 
  1.  

Afganistan

Kabil Büyükelçiliği

Cihad Erginay

 
  1.  

Almanya

Berlin Büyükelçiliği

Ahmet Başar Şen

 
  1.  

Avusturya

AGİT Daimi Temsilciliği

Hatun Demirer

 
  1.  

Azerbaycan

Bakü Büyükelçiliği

Ahmet Demirok

 
  1.  

Bahreyn

Manama Büyükelçiliği

Esin Çakıl

 
  1.  

BAE

Abu Dabi Büyükelçiliği

Tugay Tunçer

 

 
  1.  

Bosna-Hersek

Saraybosna Büyükelçiliği

Sadık Babür Girgin

 
  1.  

Brunei Darüsselam

Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği

Hamit Ersoy

 

 

 
  1.  

Burkina Faso

Vagadugu Büyükelçiliği

Nilgün Erdem Arı

 

 
  1.  

Eritre

Asmara Büyükelçiliği

Mehmet Selim Kartal

 

 
  1.  

Fas

Rabat Büyükelçiliği

Adnan Keçeci

 
  1.  

Fransa

Paris Büyükelçiliği

Refik Ali Onaner

 
  1.  

Fransa

OECD Daimi Temsilciliği

Kerem Alkin

 
  1.  

Gine

Konakri Büyükelçiliği

Volkan Türk Vural

 
  1.  

Güney Afrika

Pretorya Büyükelçiliği

Ayşegül Kandaş

 
  1.  

Güney Sudan

Juba Büyükelçiliği

Erdem Mutaf

 
  1.  

Hindistan

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Fırat Sunel

 
  1.  

Irak

Bağdat Büyükelçiliği

Ali Rıza Güney

 
  1.  

İrlanda

Dublin Büyükelçiliği

Mehmet Hakan Olcay

 
  1.  

İspanya

Madrid Büyükelçiliği

Burak Akçapar

 
  1.  

İsviçre

DTÖ Daimi Temsilciliği

Alparslan Acarsoy

 
  1.  

İsviçre

Bern Büyükelçiliği

Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy

 
  1.  

İtalya

Roma Büyükelçiliği

Ömer Gücük

 
  1.  

Japonya

Tokyo Büyükelçiliği

Korkut Güngen

 
  1.  

Kamerun

Yaounde Büyükelçiliği

Volkan Işıkcı

 
  1.  

Kırgızistan

Bişkek Büyükelçiliği

Ahmet Sadık Doğan

 
  1.  

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

 

Kinşasa Büyükelçiliği

Mehmet Munis Dirik

 

 
  1.  

Küba

Havana Büyükelçiliği

Vehbi Esgel Etensel

 
  1.  

Libya

Trablus Büyükelçiliği

Kenan Yılmaz

 
  1.  

Lübnan

Beyrut Büyükelçiliği

Ali Barış Ulusoy

 
  1.  

Moğolistan

Ulanbator Büyükelçiliği

Zafer Ateş

 
  1.  

Mozambik

Maputo Büyükelçiliği

Hüseyin Avni Aksoy

 
  1.  

Myanmar

Nepido Büyükelçiliği

Ali Sait Akın

 
  1.  

Nijerya

Abuja Büyükelçiliği

Hidayet Bayraktar

 

 
  1.  

Özbekistan

Taşkent Büyükelçiliği

Olgan Bekar

 
  1.  

Panama

Panama Büyükelçiliği

Lebibe Gülhan Ulutekin

 
  1.  

Paraguay

Asuncion Büyükelçiliği

Serhat Aksen

 
  1.  

Polonya

Varşova Büyükelçiliği

Cengiz Kamil Fırat

 
  1.  

Sırbistan

Belgrad Büyükelçiliği

Hami Aksoy

 
  1.  

Sierre Leone

Freetown Büyükelçiliği

Sibel Erkan

 
  1.  

Singapur

Singapur Büyükelçiliği

Mehmet Burçin Gönenli

 

 
  1.  

Slovakya

Bratislava Büyükelçiliği

Yunus Demirer

 
  1.  

Slovenya

Lübliyana Büyükelçiliği

Aylin Taşhan

 
  1.  

Suudi Arabistan

Riyad Büyükelçiliği

Fatih Ulusoy

 
  1.  

Tacikistan

Duşanbe Büyükelçiliği

Emre Zeki Karagöl

 
  1.  

Tanzanya

Darüsselam Büyükelçiliği

Mehmet Güllüoğlu

 
  1.  

Tayland

Bangkok Büyükelçiliği

Serap Ersoy

 

 
  1.  

Togo

Lome Büyükelçiliği

Esra Demir

 
  1.  

Tunus

Tunus Büyükelçiliği

Çağlar Fahri Çakıralp

 
  1.  

Uruguay

Montevideo Büyükelçiliği

Hüseyin Müftüoğlu

 
  1.  

Yemen

Sana Büyükelçiliği

Mustafa Pulat

 
  1.  

Yeni Zelanda

Wellington Büyükelçiliği

Fatma Ömür Ünsay

 
  1.  

Zambiya

Lusaka Büyükelçiliği

İstem Cırcıroğlu

 