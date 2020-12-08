AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.
AFAD Başkanı Güllüoğlu, Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi
08.12.2020 - 16:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : AFAD,Mehmet Güllüoğlu,Darüsselam Büyükelçiliği,
751850 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751850.aspx
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