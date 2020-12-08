Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz"
Bakan Ersoy müjdeyi duyurdu: 11 Aralık'ta ilan edeceğiz
08.12.2020 - 21:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz"
Etiketler : Bakan Ersoy,
751898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751898.aspx
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