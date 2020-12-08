Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la görüştü. Görüşmede, Bölgesel ve ikili konular ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü
08.12.2020 - 22:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la görüştü. Görüşmede, Bölgesel ve ikili konular ele alındığı belirtildi.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Jean-Yves Le Drian,
751913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751913.aspx
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