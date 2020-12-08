Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir televizyon kanalına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, program sırasında Ceyhan'ın fenalaşması üzerine yayına ara verildi. Daha sonra da sağlık ekibine haber verildi. Ceyhan, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, Ceyhan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yorgunluk nedeniyle fenalaştığı aktarıldı.