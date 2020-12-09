Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi kırsalında 8 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
Van’da 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi
09.12.2020 - 09:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,RPG-7 antitank roketatar mühimmatı,
751977 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751977.aspx
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