Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada bir kadının Toptaş’la ilgili attığı bir tweet çığ gibi büyüdü. 20’yi aşkın kadın Toptaş’la ilgili yaşadığı taciz ve cinsel saldırıya varan olayları anlattı.

"Ben de" hareketi başladı

Leyla isimli bir kadın Toptaş’ın bir videosunu paylaşarak "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı" yazdı. Toptaş’la ilgili atılan tweet edebiyat dünyasında ‘me too’ hareketine dönüştü.

Yazar Pelin Buzluk "Benim de kendisiyle çok korkunç bir anım var. O zaman evliydim, eşime bile anlatamadım. Yıllar sonra güçlükle anneme anlatabildim.Sonraları bazı yazar arkadaşlarıma yine zorlanarak anlattım. Bir hafta sonra kendisiyle yan yana fotoğraf paylaşan oldu" ifadelerini kullandı. Pelin Buzluk yaşadıklarının cinsel tacizden de öte cinsel saldırı diyebileceğimi söyledi.



Toptaş özür diledi

İddialarla ilgili konuşan yazar Hasan Ali Toptaş “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.