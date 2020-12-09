Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz."