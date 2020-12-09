AK Parti Sözcüsü Çelik:"Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur
09.12.2020 - 10:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz."
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Çelik,
751993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751993.aspx
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