Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bedelli askerlik yapan milletvekili olup olmadığına dair yazılı soru önergesine verilen cevapta, bedelli askerlik yapan milletvekilinin hem maaşını aldığının hem sigortasının Meclis tarafından ödendiğinin belirtildiğini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'in bedelli askerlik yaptığını belirten Tanal, şunları söyledi: "Bedelli askerlikte askerlik borçlanması dahi yapılamazken milletvekili olan arkadaşlarımız askere gidiyor, sigortasını da Meclis ödüyor, maaşını da Meclis ödüyor. Meclis Başkanvekiline sesleniyorum; yapmazsanız suç duyurusunda bulunacağım hakkınızda. Bu milletvekillerinin 21 günlük yaptığı askerlik ücretini, Meclis'in verdiği o maaşı alıp Milli Savunma Bakanlığının hesabına yatırmak zorundasınız. Bu maaşın peşine düşeceğim."

Sataşma gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Tanal'ın sözünü ettiği üç milletvekilinin, maaşlarını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladığını, dekontların elinde olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Tanal, "Sigortalı olmaması lazımdı. Böyle çakma asker, kahraman olmaz. Milletvekili olacaksın, maaş alacaksın, sigortan yatırılacak. Nasıl maaş alacaksın? Babanın parası değil" karşılığını verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da sataşma gerekçesiyle söz alarak, yasal hakkı olan bedelli askerliğe başvurduğunu, bedelli askerlik süresince bir hak geçmemesi için bir aylık maaşını vakfa yatırdığını, vakıf genel müdürünün de kendisini arayıp, bu incelik için teşekkür ettiğini anlattı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de kürsüye çıkarak, Tanal'ın iddialarına cevap verdi. Bilgiç, milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen Anayasa'nın 76. maddesine uyum düzenlemesi yapılmadığı için üç genç arkadaşlarını suçlamaya kimsenin hakkı olmadığını vurguladı. Bilgiç, genç milletvekillerinin askerlik görevlerinin, milletvekilliklerinin sonuna bırakılmasıyla sorunun çözülebileceğini ifade etti.