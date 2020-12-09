Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor." diyerek, "Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde Azerbaycan'ın, gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda, yanında olacağız." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." dedi.

AB Liderler Zirvesi

AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları ile ilgili de "Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar." diyerek, "Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz." şeklinde konuştu.

Türkiye-ABD ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili, "Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız." dedi.

Erdoğan, "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

"Demirtaş gibi teröristin varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz"

Erdoğan, "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz." şeklinde konuştu.

FETÖ'yle mücadele

FETÖ ile mücadele konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat, İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek. Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya devam edeceğiz"

Erdoğan, "Bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz." dedi.

Başakşehir-PSG maçı

Başakşehir-PSG maçında yaşanan olaylarla ilgili de Erdoğan, "Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki akşam bu maç suhuletle biter." ifadesini kullandı.

Asgari ücret görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili de "Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz." açıklamasında bulundu.