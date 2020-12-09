Haber Merkezi
AK Parti iddiaları yalanladı. Gazetemize konuşan böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade eden AK Parti kurmayları, "Artık adileştiler. Yalanla neye başvuracaklarını şaşırdılar. Tamamen yalan ve iftiradan başka bir şey değil. Şimdiye kadar yapılan aşılar sadece test amaçlıdır. Sağlık Bakanlığı aşı konusunda çalışmalarını yapacak. Aşı gelecek ve önce sağlık çalışanları ile güvenlik birimlerine yapılacak” dedi.
CHP'nin "aşı" iddiasına AK Parti'den cevap: Adileştiler
09.12.2020 - 15:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin’le sözleşmesi yapılan COVID-19 aşısının Türkiye’ye geldiğini ve 10 gündür el altından AK Partili siyasilerle yakınlarına aşı yapılmaya başlandığı iddiasında bulundu.
Haber Merkezi
Etiketler : CHP Ankara Milletvekili Murat Emir,aşı,
752071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752071.aspx
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