Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

AK Parti iddiaları yalanladı. Gazetemize konuşan böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade eden AK Parti kurmayları, "Artık adileştiler. Yalanla neye başvuracaklarını şaşırdılar. Tamamen yalan ve iftiradan başka bir şey değil. Şimdiye kadar yapılan aşılar sadece test amaçlıdır. Sağlık Bakanlığı aşı konusunda çalışmalarını yapacak. Aşı gelecek ve önce sağlık çalışanları ile güvenlik birimlerine yapılacak” dedi.