Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade eden AK Parti kurmayları, “Artık adileştiler. Yalanla neye başvuracaklarını şaşırdılar. Tamamen yalan ve iftiradan başka bir şey değil. Şimdiye kadar yapılan aşılar sadece test amaçlıdır. Sağlık Bakanlığı aşı konusunda çalışmalarını yapacak. Aşı gelecek ve önce sağlık çalışanları ile güvenlik birimlerine yapılacak” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "Sürekli yalan söyleyerek, yalanlarına cevap bekleyerek gündemi meşgul ediyorlar. Tacizin, tecavüzün üstünü örtmek için her gün bir kaç yalan söylemek zorunda kalmak çok acı" diye konuştu.