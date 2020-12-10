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MHP Lideri ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak
10.12.2020 - 12:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP:"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı almıştır. MHP Lideri ilk aşı yaptıracaklar arasında olacaktır."
Etiketler : mhp,
752252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752252.aspx
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