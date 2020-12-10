Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MTSO'dan yapılan açıklamada, edebiyata ilginin geliştirilmesi için 14 yıldır Mersin Kenti Edebiyat Ödülleri'nin verildiği belirtildi.



Ödülün, bu yıl Toptaş'a verileceğinin duyurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bağımsız bir şekilde değerlendirme yapan Ödül Değerlendirme Kurulunca, 2020 yılı için ödülün Toptaş’a verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Toptaş hakkında çıkan taciz haberleri, tüm duyanları olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. Bu nedenle Toptaş’a ödül verme kararını geri aldığımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.