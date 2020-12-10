Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen alçakça saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
10.12.2020 - 20:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.
Etiketler : fuat oktay,şehit,başsağlığı,
752345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752345.aspx
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