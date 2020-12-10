Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza, saat 20.00 sularında TEM Otoyolu, Ankara istikametinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye Ankara istikametinde seyir halinde olan Attila B. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yayanın üzerinden ilk belirlemelere bir otomobil daha geçti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi trafikte ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken bölgeye gelen sağlık ekipleri yaya için yapılacak bir müdahalenin kalmadığını belirledi.

Yayaya ilk çarpan sürücü kaza yerinde gözaltına alınırken yerdeki yayanın üzerinden geçen otomobil ya da otomobillerin belirlenmesi için bölgedeki trafik kameraları incelenmeye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerindeki tüm delilleri titizlikle toplarken yaşamını yitiren yabancı uyruklu kişinin cansız bedeni Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yeri ve oluşan uzun araç kuyruğu trafik kameraları tarafından görüntülenirken trafik yaklaşık bir saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma geniş çaplı şekilde devam ediyor.