Asya ve Avrupa kıtaları arasında araç geçişi sağlayan Avrasya tüneli 00:00 - 05:00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ve tüneli kullanacak sürücüler için köprü geçişleri tavsiye ediliyor.
Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı
11.12.2020 - 01:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 01:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Tüneli gece yapılacak planlı bakım çalışması nedeniyle saat 05:00'e kadar trafiğe kapatıldı.
Etiketler : avrasya tüneli,
752391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752391.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER