Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı
11.12.2020 - 01:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 01:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Etiketler : DHKP-C,aytaç ünsal,
752392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752392.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER