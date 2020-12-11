Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
11.12.2020 - 10:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Kaynak: AA
Etiketler : yasa dışı bahis operasyonu,
752455 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752455.aspx
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