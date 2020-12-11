Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz" dedi.

"Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır" diyen Erdoğan, "SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza, toplarımıza, füzelerimize, motorlarımıza saldıran herkes bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin ve küresel silah şirketlerinin çıkarlarını savunmaktadır" ifadelerini kullandı.

KAPIMIZ TÜM YATIRIMCILARA SONUNA KADAR AÇIKTIR

Erdoğan, "Yatırımcı Amerikalı, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp Katarlı olunca alçakça saldırmaları, ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir. Kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır, açık olmaya devam edecektir" dedi.

"UTANÇ DUYUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı iddiaların yuvası haline dönüşmüş olmasından biz utanç duyuyoruz" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Ülkemiz CHP zihniyetinin ülkemizi yarım asır daha geriye götürmesine izin vermeyecektir. Bunlarda zerre kadar onur olsa bunca kamburla insan içine çıkamazlar. Milletimize bunların yaptığı her alçaklığı teker teker anlatacağız.

"Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz."