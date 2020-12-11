Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Elfin Tataroğlu ve Erol Mütercimler’in yorumculuğunu yaptığı program salı akşamları ekranlara geliyordu. Programın yayından kaldırılma haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran programın sunuculuğunu üstlenen Gürkan Hacır, Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın kendisini arayarak programın yayından kaldırıldığını ilettiğini ifade etti. Hacır, programın kaldırılması yönündeki gerekçenin ise başka televizyonlara konuk olmalarının gösterildiğine dikkat çekti. Hacır sözlerini “Bu durum Halk TV’nin diğer günlerdeki raitinglerini etkiliyormuş. Son 2 sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk Tv’ye teşekkür ederiz” diyerek sonlandırdı.

“YOLLARIMIZ DÖRDÜNCÜ KEZ AYRILDI”

Yarkadaş da Twitter hesabından "Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum HALK TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. HALK TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Halk TV yönetimine Yarkadaş’ın ekrana çıkarılmaması yönünde baskı yaptığı iddia ediliyor.