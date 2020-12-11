Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında CHP’de taciz ve tecavüz iddialarına değinerek, 'Bu iddiaları araştırıp hakikatlerin ortaya çıkmasına yönelik en ufak bir adım atmıyorlar’ diye söylediğine dikkat çekerek, “Olayın duyulmasından dört gün sonra ilgilinin partiden ihracı kesinleşmiştir. İhraç talebi değil, ihracı kesinleşmiştir. Olayın partiyle intikalinden sonra en kısa sürede aynı gün içinde adli makamlarla temas yapılmıştır. Şikayet geldiği anda, mağdurun ikinci bir mağduriyet yaşamaması istenmiş, olay kamuoyuna duyurulmadan gerek siyasi gerek adli süreci en kısa sürede gerçekleşmiştir. İl Başkanımızı 28 Kasım’da bu olaydan haberdar olmuş, 1 Aralık itibariyle zanlı CHP ile ilişkisi kesilmiştir. Biz üstümüze düşeni yaptık, yapmaya devam ederiz. CHP’de böyle bir edepsizlik görür, duyar, bilir söylemezse, namerttir. Hesabını sormayan da namerttir” ifadelerini kullandı.