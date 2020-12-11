Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasının indirilme sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

KADES uygulamasının indirilme sayısının 979 bin olduğunu bildiren Soylu, "1 milyon indirme hedefimize 21 bin kaldı. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim." ifadelerini kullandı.

Soylu, uygulamanın indirilebileceği, "https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.egm.kades" ile "https://apps.apple.com/tr/app/kades/id1360309770" adreslerini de paylaştı.