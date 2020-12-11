Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması başladı
11.12.2020 - 21:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Etiketler : sokağa çıkma kısıtlaması,türkiye,covid,
752575 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752575.aspx
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