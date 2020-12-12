Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Salgın nedeniyle kongreler ve kuruluş yıldönümü gibi birçok programını erteleyen AK Parti, bu süreçte teşkilatın evde kalmasını sağlamak için de çalışmalar yapıyor. Genel Başkan Yardımcıları da teşkilatla olan toplantılarını video-konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, partinin ‘Evde kal’ kampanyasına destek vermesi amacıyla bir çalışma başlatıldı.

Bu çalışma ile parti yöneticileri, teşkilat için haftalık programlar hazırlıyor. Programlarda, izlenecek film önerileri ve belgesel gibi etkinlikler yer alıyor. AK Parti kurmayları, “Farkındalığı artırmak için bir çalışma yapıyoruz. ‘Evde kal’ projesi çerçevesinde özel çalışma oldu. Biz de bire bir iletişim kuruyoruz. Hazırladığımız programı üyemize iletiyoruz. Yine, yaptığımız toplantılarda da teşkilatı mümkün olduğunca evden çıkmamaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

Parti Genel Merkezine ziyaretçi kabul etmediklerini ifade eden AK Parti kurmayları, “Genelde toplantılarımızı video-konferans yöntemiyle yapmaya çalışıyoruz. Aşılama sürecinin de başlamasıyla birlikte normale dönmeye başlayacağız” diye konuştu.