Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı dolayısıyla videolu bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kurultayınıza yapmış olduğunuz nazik davet için teşekkür ederim. Davetinize icabet edemesek de kalbimizin sizinle beraber olduğunu bilmenizi istiyorum. Kurultayınızın başarılı geçmesini, Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kurultay sonucunda delegelerin iradesiyle görev alacak başta genel başkan olmak üzere tüm kardeşlerime muvaffakiyetler temenni ediyorum. Bu sene tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen salgın sebebiyle birçok etkinliğimizi çevrimiçi olarak yapmak zorunda kalıyoruz. Bulgaristan’ın da değerli dostum Başbakan Borisov’un liderliğinde koronavirüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Türkiye olarak bizde bu süreçte dost kara günde belli olur anlayışıyla, elimizden gelen desteği dost ve kardeş halkların istifadesine sunuyoruz” ifadelerini kulandı.

“Müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında ise koronavirüs salgını sürecinde de Bulgaristan’ın yanında olunduğunu aktararak, “Salgının en kritik döneminde sağladığımız tıbbi yardım ve destekle komşumuz Bulgaristan’ın yanında olduk. Bu vesileyle koronavirüs salgınında yakınlarını kaybeden soydaşlarımıza ve Bulgar komşularımıza taziyelerimi sunuyorum. Bu salgın bizlere dayanışma ve paylaşmanın önemini tekrar hatırlatmıştır. Siyasi mücadeleden, hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarı; birlik ve beraberliktir. Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan ile aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sizlerin şahsında Bulgaristan’da yaşayan tüm soydaşlarımıza ve bütün Bulgaristan’a sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.