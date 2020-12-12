Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla, 2019 yılında 39 ilçede başlatılan “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması bu sene de devam ediyor. Sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korunması için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla kaymakamlıklar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla İstanbul’da geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan çalışma, bu sene pandemi koşullarına uygun olarak devam ettiriliyor.

“Bugün itibariyle 226 evsiz vatandaşımızı misafir ediyoruz”

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Salgınının en temel risk unsuru olan toplumsal alanlarda, bulaşıcılığı önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde Valiliğimiz ve bağlı kurum, kuruluşların işbirliği ile yapılan çalışma kapsamında 39 ilçemizde “evsiz, mekansız vatandaşlar” kaymakamlıklarımızın anlaşma yaptığı otellerde tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Bugün itibariyle 226 evsiz vatandaşımızı misafir ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için yapılan bu çalışmaya bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyoruz. Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen en yakın polis, jandarma karakoluna bildirin; misafir edelim. Karakollara bildirilen vatandaşlarımız, anlaşmalı otellerde tek kişilik odalara yerleştiriliyor, PCR testi yapılıyor, temizlik, giyim, yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanıyor. Gerekli durumlarda uzmanlarımız tarafından psikolojik destek hizmeti veriliyor” dedi.