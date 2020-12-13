Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Altınok, “Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum” dedi.