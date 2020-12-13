Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken görüntüler paylaştı.

Göksu paylaşımında "Bugün az da olsa İstanbul sokaklarında bulunan vatandaşlarımızın objektiflerine yansıyan boğazın manzarası. Kendi yetkilerindeki konuları hiçbir zaman gündemine almayan İBB yetkililerinin belki bu duruma bir izahı vardır" ifadelerini kullandı.