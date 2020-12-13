İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken görüntüler paylaştı.
Göksu paylaşımında "Bugün az da olsa İstanbul sokaklarında bulunan vatandaşlarımızın objektiflerine yansıyan boğazın manzarası. Kendi yetkilerindeki konuları hiçbir zaman gündemine almayan İBB yetkililerinin belki bu duruma bir izahı vardır" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da çöp felaketi! Boğaz'ımız düğümlendi...
13.12.2020 - 18:32 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir süre önce Haliç'te kirlilik görüntüleri kaydedilmiş, İBB yönetimi sebebin alg olduğunu açıklamıştı. İstanbul Boğazı'nda bugün çöp deryası görüntüleri kaydedildi. Çöplerle birlikte deniz analarının da sürüklenmesi dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken görüntüler paylaştı.
Etiketler : istanbul,haliç,
752982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752982.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER