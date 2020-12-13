Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ve bağlı kuruluşlarla devam ediyor. Görüşmeler esnasında ‘Kemal Pir’ polemiği yaşandı.

HDP milletvekillerini kendilerine sataştığı gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP milletvekillerini ‘sanattan, edebiyattan anlamıyorsunuz’ dediklerini ve kendilerinin aşağılandığını savundu. Muş, ”Hacı Bektaş Veli diyor ki: ‘İnsan, dilinin arkasında saklıdır’. Sizin kullandığınız dil aslında sizi gösteriyor. Hacı Bektaş Veli ‘İncinsen de incitme’. diyor ama siz öyle değilsiniz. Bakın, üstat Necip Fazıl bu muhalefet anlayışı için ‘Bu muhalefet anlayışı, iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razıdır’" ifadelerini kullandı.

Kemal Pir’e yönelik söyleme ilişkin olarak Muş, ”Bakın, ‘Biz Kemal Pir'iz’ diyor. Kim biliyor musunuz Kemal Pir? PKK'nın kurucularından. Diyarbakır'da açlık grevindeyken ölmüş; PKK'nın kurucularından. ‘Biz Kemal Pir'iz’ diyor. Bakın, siz Kemal Pir'seniz biz Ahmet Çamur'uz. Kim biliyor musunuz Ahmet Çamur? Sur'daki terör operasyonlarında şehit düştü, 3 kız çocuğunu geride yetim bıraktı. Biz Aydoğan Aydın'ız arkadaşlar eğer siz Kemal Pir'seniz. Bakın, Türkiye'de bir sorun var o da PKK sorunudur. Kürtlerin ve Türklerin en büyük düşmanı PKK'dır” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Anayasa'nın temel niteliklerine milletin, Türkiye’nin, devletin birlik bütünlüğüne her türlü aykırı sözü duyduklarını belirterek, “Bir konuşmacı, bu kadar bağnaz, kin ve nefret dolu, kendinden başkasını hep tahkir eden, ötekileştiren, hatta terörize eden üslubunu Hacı Bayram Velilerin, Pir Sultan Abdalların, Hacı Bektaş Veli'nin sözleriyle maskeleyip soslayıp en önce bu büyük zatların ruhunu incitti. Şimdi, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Mahir Çayan, ‘İbo’ lakabıyla bilinen o Kaypakkaya'yı, eli silahlı örgütçü teröristleri anıp övgüler düzdükten sonra ‘Biz Kemal Pir'iz’ demek ‘Biz PKK'yız’ demektir. PKK'dan başka bir şey yok ki! Biz de sizi terörist destekçisi olarak söylüyoruz ama noksan söylemişiz; siz bizatihi PKK'nın ta kendisi olmuşsunuz” şeklinde konuştu.