Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan cimnastikçilerimizi gönülden kutluyorum. Milletçe göğsümüzü kabarttınız. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya kazanan cimnastikçileri tebrik etti
13.12.2020 - 22:34 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Etiketler : fuat oktay,Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası,
753011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/753011.aspx
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