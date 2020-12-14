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EPDK Başkan Mustafa Yılmaz'dan önemli açıklama
14.12.2020 - 10:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
EPDK Başkan Mustafa Yılmaz: “Özelleştirme öncesinde dahi mevcut olan temsil - ağırlama giderleri konusunda getirdiğimiz sınırlama bazı çevreler tarafından kamuoyuna yanlış aksettirildi, ne yazık ki siyaset malzemesi olarak kullanıldı. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek ”
Etiketler : EPDK Başkan Mustafa Yılmaz,
753111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/753111.aspx
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