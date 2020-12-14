Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü programına bir video mesaj gönderdi.

Mesajında; başlangıcından itibaren Türkiye’nin üyesi olduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın kuruluşunun 60’ıncı yıldönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD’de etkin bir işbirliği ve dayanışma sergiliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtladığının altını çizdi.

“Covid-19 salgını ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı ve esasen birbirimizle ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir” açıklamasında bulunan Erdoğan, Türkiye’nin bu dönemde insanların sağlığı için gereken tüm tedbirleri aldığını, ekonomik faaliyetleri aksatmamak için çaba harcadığını belirtti. Erdoğan, “Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk. Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarımız hem özel sektörümüz yatırımlarını artırarak sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmediklerini kaydeden Erdoğan, “Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke, 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kriz halinde hayata geçirilen bu işbirliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Uluslararası işbirliğinin, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmesi gerektiğine Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindiğini hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Sayın Genel Sekreteri hizmet döneminde Teşkilata etkin şekilde yön verip, üye ülkeleri, ortak çalışma anlayışıyla mutabakata sevk ettiği için tebrik ediyorum.”