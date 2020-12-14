Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ve aşı konusunda iş birliği konuları ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile de telefonda görüştü.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ve aşı konusunda iş birliği konuları ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile de telefonda görüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Wang Yi,