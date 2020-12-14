Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ve aşı konusunda iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile de telefonda görüştü.