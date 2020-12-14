Bakan Akar: (Yunanistan'ın son dönemde ilan ettiği NAVTEX'ler) Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey.
Bakan Akar'dan NAVTEX açıklaması: Bu tacizden başka bir şey değil
14.12.2020 - 17:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar: (Yunanistan'ın son dönemde ilan ettiği NAVTEX'ler) Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey.
Etiketler : Hulusi Akar,
753199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/753199.aspx
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