Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim meydanlarında suya indirim vadeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevdeki dördüncü zam için kolları sıvadı. Yerel seçimden önce “İstanbullu’nun suya harcadığı parayı azaltacağız. Hanelere ortalama yüzde 40 indirim yapacağız” diyen İmamoğlu, suya yeni zam talep etti. Bugün yapılan İBB Meclisi Aralık ayı toplantısında CHP’li İBB Yönetimi su fiyatlarına yüzde 40 zam istedi.

CHP’li İBB Yönetimi 1,5 yılda suya 4 kez zam istedi. Kronolojik sıraya göre zam talep tarihleri ve oranları şu şekilde;

- 2019 Kasım %80

- 2020 Temmuz %35

- 2020 Kasım %40

- 2020 Aralık %40

TEKLİF REDDEDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi