Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 106. yılında bulundukları köklü deniz havacılık tarihinin 1914'te Deniz Teyyare Okulunun kurulmasıyla başladığını belirterek, deniz hava personelinin Balkan ve 1. Dünya savaşlarında önemli görevlerde bulunduğunu söyledi.

Tatlıoğlu, deniz hava personelinin özellikle 1915 Çanakkale savaşlarında boğaz yaklaşma sularında icra ettikleri keşif ve karakol görevleriyle harekata büyük katkı sağladığına işaret ederek, "Yakın dönemde 1971'de S-2A uçağı, 1972'de ise AB-204 helikopterlerinin alınmasıyla başlayan deniz havacılığı 2002'de Seahawk helikopterlerinin ve P-235 CASA uçaklarının donanmaya katılmasıyla etkinliğini artırmaya devam etmiştir. Halihazırda 24 Seahawk helikopteri, 9 AB-212 helikopteri, 6 P-235 CASA deniz karakol uçağı, 2 ATR-72 genel maksat uçağı, 4 TB-20 eğitim uçağı ve 14 insansız hava aracı olmak üzere 59 deniz hava aracımız donanmada görev icra etmektedir. İlk P-72 deniz karakol uçağının bugün teslim alınmasıyla 60'ıncı hava aracımız hizmete girmiş bulunmaktadır. P-72 deniz karakol uçaklarımızın hizmete girmesiyle özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliğimiz daha da artacaktır." diye konuştu.

Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel de Meltem-3 Projesi kapsamında ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın bugün itibarıyla hizmete girdiği belirterek, "P-72 Deniz Karakol Uçağı mevcut P-235 uçağıyla kıyaslandığında P-72 uçağı görev sahasında 2-3 saat daha fazla kalabilecek, yüksek süratle harekat bölgesine intikal edebilecek, link 16 kabiliyetine haiz, MK-46 torpidosuna ilave olarak daha modern özelliklere sahip MK-54 torpidosunu atabilecek ve daha fazla sonoboy taşıma kapasitesiyle denizaltı savunma harbinde etkin kullanım imkanı sağlayacaktır. P-72 deniz karakol uçaklarının tamamının kısa bir süre içerisinde hizmete girmesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz hava kuvvetine sahip olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çarkçı yüzbaşı Mehmet Fethi beyin torunları olarak 60. hava aracını hizmete almanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Yeniel, P-72 Deniz Karakol Uçağını Deniz Kuvvetlerine kazandırılmasında Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Oramiral Tatlıoğlu, Tuğamiral Yeniel, 351. Deniz Helikopter Filo Komutanı Albay Zerrin Tosun, 301. Deniz Hava Filo Komutanı Albay Ahmet Özekin ve beraberindeki komutanlar, P-72 Deniz Karakol Uçağı'nı gezdi, personelle fotoğraf çektirdi.

Üç Seahawk helikopteri, tören geçişi gerçekleştirdi.

Meltem-3 Projesi

Uzun Ufuk Bütünleşik Deniz Gözetleme Sisteminin bir parçası olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına havadan deniz gözetleme kabiliyeti sağlamak amacıyla başlatılan Meltem projelerinin geçmişi 1990'lı yıllara uzanıyor. Meltem-1 ve Meltem-2 projeleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6 adet CN-235 tipi (P-235) deniz karakol uçağına kavuştu. Projenin son aşaması olan Meltem-3 ile 6 adet ATR-72 tipi (P-72) deniz karakol uçağının envantere girmesi planlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet veren P-235 deniz karakol uçaklarındaki görev sistem ve sensörlerinden farklı olarak, P-72 deniz karakol uçaklarında Link 16 taktik veri bağı ve Mark-54 torpidosu atma kabiliyeti de bulunuyor. Ayrıca, P-72 Deniz Karakol Uçak, P-235 uçaklarına kıyasla daha uzun süre havada kalıyor.

TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN ve MİLSOFT gibi birçok savunma sanayii kuruluşunun alt yüklenici olarak görev aldığı Meltem-3 Projesiyle ülkeye bu alanda önemli bilgi birikimi ve katkı sağlandı.

Kalkış ağırlığına bağlı olarak azami 9 saate kadar havada kalabilecek P-72 deniz karakol uçaklarıyla öncelikle keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevleri icra edilecek.

Uçak üzerinde bulunan denizaltıları belirlemekte kullanılan akustik ve manyetik algılayıcılar sayesinde tespit edilen denizaltılar uçakta bulunan Mark-46 ve Mark-54 torpidolarıyla imha edilebilecek.

Ayrıca P-72 uçaklarının çok tehditli ortamda görev yapabilmesini sağlamak maksadıyla elektronik karıştırmayı önleyici ve güdümlü mermi tehdidine yönelik kendini koruma sistemleri mevcut.

Keşif gözetleme maksatlı kullanmak üzere radar ve elektro optik kamera sistemleri de bulunan P-72 uçağı, "Mavi Vatan"ın taktik deniz resminin oluşturulmasına katkı verecek ve bu bilgileri anlık olarak Deniz ve Hava Kuvvetlerinin ilgili birlikleriyle Link 11 ve Link 16 veri bağı sistemleri üzerinden paylaşacak.

Ayrıca Arama ve Kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere uçak üzerinde can salı taşınabilecek ve kazazedeleri kurtarma maksadıyla denize atılabilecek.

Uçak üzerinde bulunan görev sistemlerinin montajlarının da gerçekleştirildiği TUSAŞ/Ankara tesislerinde, 11 Aralık'ta ana yüklenici Leonardo firması tarafından teslim edilen TCB 751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, aynı gün icra ettiği uçuşla Deniz Hava Komutanlığı Kartepe'ye intikal ederek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldı.

Projenin diğer 5 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı, 2021 yılı sonuna kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Bu amaçla, projenin ikinci uçağı TCB 752'nin yer testlerine gelecek hafta başlanması öngörülüyor.

Milli Gemi MİLGEM projesiyle başlatılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Savunma Sanayi arasındaki iş birliği bu projeyle daha ileri seviyelere taşınmaya devam edecek.

Bu kapsamda, Havadan Deniz Gözetleme sistemlerinin de millileştirilmesi amacıyla insanlı-insansız deniz karakol uçağı ve görev sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.