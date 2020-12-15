Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Meclis Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasındaki “Oohh paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor” sözleri gündeme damga vururken, rakamlar Doğu ve Güneydoğu’ya yapılan yatırımları gözler önüne seriyor. PKK terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle bugüne kadar 73 belediye başkanı görevden alındı. Yapılan yargılamalar sonucunda ilk derece mahkemeleri tarafından sanıklara toplamda 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası verildi. Böylelikle, belediyelerde kamu kaynakları teminat altına alınırken belediyelerin kaynaklarının terör örgütünün finansmanı yerine mahallî hizmetlerde kullanılması sağlandı. Bu kapsamda belediyelerde yapılan görevlendirmelerin ardından 9,2 milyar TL’lik kaynak, yatırım ve hizmetler için kullanılırken 4,5 milyar TL borcun ödemesi de gerçekleştirildi.

YATIRIMLAR REFAHI ARTIRDI

Mardin, Diyarbakır, Van, Ağrı ve Tunceli’de yapılan yatırımlar vatandaşların refahını artırdı. İşsizliğin yoğun olduğu Mardin’de tekstil, madencilik, enerji ve geri dönüşüm alanında yapılan yatırımlar sayesinde birçok vatandaş iş sahibi oldu. Mardin Kızıltepe’de çamur ve tozdan dolayı kullanılamayan yollar halı motifli kilit parke taşları ile döşendi. Ağrı’da Tekstilkent bünyesinde 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan fabrikalarla şehrin ekonomisi güçlendirildi. Diyarbakır’da ise inşa edilen gençlik, sanat, kadın kültür merkezleri ile kütüphaneler sayesinde kadın, çocuk ve gençlerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımları sağlandı. Dünyanın en önemli kültür varlıklarından birisi olan Diyarbakır İçkale ve Hazreti Süleyman Camii etrafı tamamıyla kentsel dönüşüme tabi tutularak turizme kazandırıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde engelsiz yaşam merkezi ve engelsiz kafe projesiyle engelli vatandaşların sosyal hayata katılımı sağlandı. Ayrıca, Başkale ilçesinde ise kadın yaşam merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk akademisi, millet bahçesi ve fitness spor salonları inşa edildi.

TUNCELİ, DÜNYAYA AÇILDI

Tunceli’de açılan tekstil fabrikalarıyla Almanya, Polonya, İngiltere, Ukrayna, Romanya, Fransa, İspanya ve Rusya’ya ihracat yapılmaya başlandı. Terör baskısından sokağa dahi çıkılamayan Şırnak’ta tekstil fabrikaları açılarak istihdam sağlandı. Yine, bu sene 18 kulüpten 88 sporcunun katıldığı Beytüşşebap rafting yarışmasının 3’ncüsü düzenlendi. Ayrıca, Batman’da pandemi şartları dikkate alınarak bu sene ilk defa arabalı açık hava sineması etkinliği gerçekleştirildi.

DAĞA DEĞİL, SPORA GİDİYORLAR

Bunların yanı sıra, terörden en çok etkilenen illerde üniversite öğrencisi, lisanslı sporcu ve istihdam sayıları da arttı. 2016 yılında 433 bin 822 olan öğrenci sayısı, bugün 511 bin 215’e çıktı. Lisanslı sporcu sayısı ise 532 bin 131’den 999 bin 578’e çıkarak, yüzde 88’lik bir artış gösterdi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, “En önemlisi, huzurlu ve güvenli bir sosyal hayatın tesis edilmesi ile birlikte vatandaşlarımız, terör örgütünün baskısıyla dağa çıkan çocuklarını örgütten geri almak amacıyla toplumsal reaksiyonlar göstermeye başlamıştır” dedi.

KOZLUK'TA 500 KİŞİ İŞE KAVUŞTU

Batman’ın Kozluk ilçesinde devlet desteğiyle dört tekstil atölyesi kuruldu. Daha önce çalışmak için batı illerine gitmek mecburiyetinde kalanlar, bu atölyeler sayesinde işe kavuştu. Atölyelerde istihdam sayısı 500’e ulaştı. İstanbul’dan gelerek tekstil atölyesi kuran Olcay Koç, devlet kurumlarının kendilerine her konuda yardımcı olduğunu belirterek “Biz de bunun karşılığında eleman sayımızı yükselterek onların bu desteğine karşılık veriyoruz” dedi.