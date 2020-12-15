Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özdil'in konuk olduğu televizyon programında Cüneyt Akman, Diyanet'in gerçekleştirmiş olduğu yağmur duası ile ilgili "Diyanet İşleri Başkanlığı yağmur duasına çıktı. Fakat yağmur duasına çıktığı gün ve sonraki günler için zaten meteoroloji fena halde sağanak gösteriyordu. Acaba diyorum karar aldılar da sonra mı böyle oldu hazır sağanak gelecek bu arada bir yağmur duasına mı çıksak dediler" ifadesini kullandı. Ardından Yılmaz Özdil'in fikrini sordu.

Özdil ise "Dua en çok burada tuttu çünkü 3 gündür burada yağmur var" deyip dalga geçerek şunları söyledi: "Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Şimdi tabii önceki günkü yazımda da anlatmaya çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olamaması mümkün değil"

Yağmur duasının yapılması talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini iddia eden Özdil "İstanbul'da Nurettin Sözen döneminde benzer bir kuraklık yaşandığında bulutların bombalanması gibi bilimsel konuşulurken asrın liderimiz yağmur duasınca çıkarız" demişti" şeklinde konuştu.

Oysa yağmur duası barajlardaki su seviyesinin azalması üzerine cuma namazından sonra bütün yurtta yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Aralık 2020 tarihinde bazı illerin yağışlı olacağını bildirdi. Yani Akdeniz ve Ege bölgelerinde kısmen yağış olurken, diğer bölgelere düşmedi.





İkili yağmur duasıyla dalga geçerken kanalın da "Diyanet, yağmur duasında ayarı fazla mı kaçırdı?" şeklinde alt yazı yazması tepki topladı.