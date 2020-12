Türkiye Gazetesi

10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze gelen İBB Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, anne-çocuk sınıfına ait kapı kilidini kırarak içeri girdi. Başakşehir Belediyesi personeli ise merkeze gelince karşılarında zabıtaları gördü.

Zabıtalar Başakşehir Belediyesi personeline binadan çıkmalarını söyledi. Olayın ardından emniyet güçlerinin binanın boşaltılması çağrısına Başakşehir Belediyesi personeli olumlu karşılık verirken, İBB Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dışarı çıkmak istememesi büyük tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihli kararıyla Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edilen alan, Başakşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün girişimleriyle anne ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirmesi için bir merkeze dönüştürülecek.

Skandalı sosyal medya hesabından video ile duyuran Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Başakşehirli annelerimizin ve çocuklarımızın eğitim alacağı Merkezimiz, İBB Zabıtası tarafından iki gündür işgal edilmeye çalışılıyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievinin kapısını kırarak girmeye ve keyfi uygulama yapmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik "12 Mart 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Başakşehir Belediyesine tahsis yapılmış bir alan. İBB yürütmeyi durdurmak için iki defa ilgili mercilere başvurdu. Her iki mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı vermedi. Bugün ilgili müdürlüğümüz buraya geldiği zaman içeride İBB'nin zabıta ve daire başkanıyla burayı işgal ettiklerini gördük. Her mekanda her ortamda demokrasiden, hukuktan dem vuran arkadaşlar hukuksuz bir olayın içinde" diye açıklama yaptı.