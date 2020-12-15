Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Nijer’in Güney doğusundaki Toumour (Diffa) bölgesinde 13 Aralık gecesi sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında 28 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve Hükümeti’nin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Nijer’deki terör saldırısını kınadı
15.12.2020 - 21:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Nijer’in Güney doğusundaki Toumour (Diffa) bölgesinde sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
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