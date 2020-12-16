Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

ANKARA

Türkiye’de artan koronavirüs vakalarına karşı alınan tedbirler olumlu sonuçlar doğurmaya başladı. Gece ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları sayesinde yoğun bakımlardaki doluluk oranları düşüşe geçti. Son günlerde yoğun bakımlarda yüzde 20 azalma oldu, yatan hasta sayısı düştü. Uzmanlar “Eğer vakalar azalmaya devam ederse ocak ayının ikinci haftasında kısıtlamalarda hafifletilmeye gidilebilir. Şubat sonundan itibaren de aşı ve toplumsal bağışıklık sayesinde rahat bir döneme geçebiliriz” dedi.

Bu arada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dikkat çektiği üzere büyükşehirdeki vakalarda azalma sürüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki hastanelere başvurularda yüzde 40’a yakın bir azalma görüldü. Üç dört hafta önce yüzde 20 olan testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 15’ler seviyesine indi. Bu hafta sonu itibarıyla da Anadolu’daki büyük illerde düşüş beklendiği aktarıldı. Sağlık uzmanları “Vakalardaki artış sadece nüfusu 400 bin ile 750 bin arasında olan orta büyüklükteki şehirlerde devam edebilir. Çünkü o illerde henüz toplumsal bağışıklık, yani doygunluk seviyesine ulaşılamadı. Onlar geriden gelen, vakaların az olduğu iller olduğu için artış eğilim bir süre daha devam edecek. On beş gün sonra onlarda da gerileme başlar” değerlendirmesi yaptı.

Ayrıca sınırlamaların olumlu etkisinin yanı sıra toplumda da virüse karşı ciddiyetin arttığı işaret edildi. Vatandaşların yüzde 40’ının birinci derece yakınının virüse yakalanması sonrası bu işi daha da önemsediği kaydedildi. Kurallara bu şekilde uymaya devam edilirse sonuçlar daha da güzel olacak.