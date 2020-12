Türkiye Gazetesi

Sakarya'daki fabrikanın Katar'a satıldığını iddia eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na cevap veren Akbaşoğlu şunları söyledi: "Ordumuzun tank ihtiyacının giderilmesi hususunda yerli ve milli Altay tanklarının yapımı için Cumhurbaşkanımızın talimat verdi. Bir Türk firması olan Otokar, Sakarya Arifiye'deki tank paleti fabrikasını kullanmak suretiyle uzun yıllar çalışma yaptı ve 5 adet prototip üretti. Bunun karşılığını da devlet Otokar'a ödedi. Sonra ptototipi üretilen Altay tankının seri üretilmesi kararlaştırıldı. Otokar 250 adet tankın üretimi için 7 milyar avro teklif etti. Devlet tam rekabet olması için ihale açtı. Bu ihaleye biri Amerikan, biri İngiliz biri Katar ortaklı üç firma teklif verdi. 3,5 milyar avroluk teklifiyle BMC ihaleyi aldı. Altay tanklarının seri üretimi için düğmeye basıldı. BMC Sakarya Karasu'da tankların üretileceği fabrikanın yapımına başlamayı düşünürken ordumuzun acil ihtiyacı münasebetiyle Arifiye'deki fabrikanın kullanılması noktasında 1994 tarihli 4046 sayılı kanunun ikinci maddesinin i bendi gereğince milli güvenliği ve kamu yararını ilgilendiren konularda mülkiyeti devlette kalmak şartıyla fabrikanın işletme devrinin mümkün olduğu düzenlemesine istinaden BMC Savunma AŞ ile yapılan anlaşma ile 25 süre ile buranın işletmesinin kullanma hakkı yönünde devri yapıldı. Arazinin, fabrikanın, tezgahların satışı söz konusu değildir. Uçak fabrikalarımızı kapatan, vaktiyle yerli Devrim otomobilini sekteye uğratan zihniyet, yerli otomobilimiz TOGG ve yerli milli tankımız Altay'ı akamete uğratma çabası içinde. Ancak bunların hiçbirisi gerçekleşmeyecek. Onların akim bırakma teşebbüsleri akim kalacak. Biz, mutlaka hem yerli otomobil TOGG'u hem de yerli ve milli Altay Tankımızı seri üretimini gerçekleştirerek milletimizin, ordumuzun hizmetine sunacağız. Bu tanklarla içeride ve dışarıda milli güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi tam manasıyla tesis edecek bir güce yakın bir zamanda kavuşacağız."



Akbaşoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

Bir gazetecinin "Aciliyet nedeniyle Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikası'nın işletme devri gerçekleşti. Bu ihale şartnamesinde olmayan bir durum. Diğer firmalar açısından bakıldığında adil olmayan bir yarış söz konusu değil mi?" şeklindeki sorusuna Akbaşoğlu, "Şartname herkese eşit bir şekilde ortaya konuldu. Bu şartname çerçevesinde 3 firma girdi; Otokar, FNSS ve BMC. Bu şartname çerçevesinde bir yarışma söz konusu oldu. Bu şartnameye göre teklifler verildi. Burada haksız rekabet söz konusu değildir. Herkese eşit rekabet şartları oluşturulmuştur" dedi.



Akbaşoğlu "Tanklar 18 ayda teslim edilecekti. Niye teslim edilmedi?" sorusu üzerine çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Projeye dahil olan Almanların yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirten Akbaşoğlu "Bu bileşenlerden oluşan bir proje. Farklı farklı ayakları var. Almanya 'Ben kendi yükümlülüklerimi yerine getirmeyeceğim. Türkiye, daha da güçlenecek. Milli tankı olacak. Dolayısıyla ben yükümlülükleri yerine getirmiyorum' deyince o zaman iş aksıyor. Almanya bu süreçte kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Yerine getirmediği için iş gecikiyor.

Proje gecikti ancak rafa kalkmayacak. Bu konuda, bu projeyi nasıl gerçekleştirebiliriz şeklinde kendi irademizi ortaya koyduk ve devam ediyor. BMC 2019'unda burayı fiili olarak almıştır. Orada modernizasyona gidilmek suretiyle eldeki imkanlarla bir tank yapıldı. Bununla beraber seri üretimle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Şundan herkesin emin olması gerekir, nasıl TEI'nin bu konuda TS-1400 motorunu yerli ve milli olarak üretip, GÖKBEY yerli helikopterimize takıp kullanma noktasına geldiysek inşallah her türlü içeriden ve dışarıdan bu projeyi akamete uğratmak isteyenlerin kursaklarında bırakacağız. Bu milletin ve devletin gücünü tekrardan göstereceğiz. Mutlaka milli ve yerli Altay Tankı'nı üreteceğiz. Gecikmenin sebebi uluslararası anlamda yükümlülükleri olanların bunu Türkiye'nin kendi motorunu, tankını yapamaması noktasındaki yaklaşımlarıdır. Burada muhalefetin çıkıp da 'Ey AK Parti', 'Ey Türkiye' diyeceğine, 'Ey Almanya' deyip, Alman devletinin, oradaki şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini haykırmaları, milli birlik ve beraberlikte kol kola olmamız gerekmez miydi?"



Akbaşoğlu "Alman firmaları yükümlüklerini yerine getirmiyorsa neden Almanya'ya bunun hesabı sorulmuyor?" sorusuna şöyle cevap verdi: İlgili firmalarla bu görüşmeler yapılıyor. Bizim bir projemiz var. Bu projeyi en kısa sürede nasıl hayata geçirebiliriz, yaklaşımız bu. Sizi, bizi, hepimizi, 83 milyon insanımızın tamamını, bütün milletimizi korumak, güvenliğini sağlamak, dışarıdan gelen birtakım saldırılara cevap verebilmek için S-400'ü alıyoruz, yerli mühimmatlarımızı üretiyoruz, Altay Tankı projesini ortaya koyuyoruz. Biz, hukuki haklarımız mahfuz kalmak suretiyle, bu konuyla ilgili her türlü görüşmeyi, hukuki hak arama yollarını, her türlü yaklaşımı, diplomatik, askeri, hukuki olarak da ortaya koyuyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milli menfaatlerimize kırmızı çizgimiz olarak bakarız ve bu konuda her platformda milletimizin haklarını sonuna kadar gözetiriz. Yaptırımlar vız gelir tırıs gider. Kararlar nasıl ki yerli ve milli SİHA'larımızı üreterek dünyada bir elin parmağını geçmeyen ülkeler seviyesine bizi çıkardıysa son yaptığımız helikopter uçak motorumuzla da Türkiye şampiyonlar ligine çıktıysa herkes emin olsun ki yerli ve milli Altay Tankımızı da şerefli ordumuza teslim edeceğiz.



Seçeneklerin değerlendirildiğini ifade eden AK Partili Akbaşoğlu "Başka seçeneklerle yolunuza devam etme durumundasınız. Yerli helikopter motorunun başına gelenleri hepiniz kamuoyundan biliyorsunuz. Nasıl akamete uğratılmak istendiğini. Ama sonunda başardık mı? Evet. Proje geçikti. Gecikmenin sebebi Almanların yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.