Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kısmının açılmasıyla projenin tamamı hizmet vermeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alayhan gişelerde düzenlenen törende, Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun Türkiye'nin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yüksek ve iddialı hedefleriyle önlenemez bir büyüme ve gelişme içerisinde olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, atılımcı geleneğimizi güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ulaştırma sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Her vazifeyi şevkle ve azimle yerine getirerek, pek çok projeyi tamamlıyor, pek çok yeniliğin de başlangıcını yapıyoruz. Yenilikçi projelerimizden biri olan Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nu da bu inanç ve kararlılıkla tamamladık. 4 Eylül 2020 tarihinde otoyolumuzun 1. ve 3. kesimlerini hizmete açmıştık. 152 kilometre uzunluğundaki otoyolumuzun 2. kesimini de tamamladık." dedi.

Karaismailoğlu, 18 yılda atılan tüm stratejik adımların, ülkenin yüksek menfaatleri ve çağın küresel eğilimleri dikkate alınarak atıldığını belirtti. Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun da başarıyla tamamlanan dev projeler arasında yerini aldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün açılışını yaptığımız 2. Kesim ile Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ile Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleri de otoyol bağlantısına kavuşmuştur. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ağımız tamamlanmıştır. Hayata geçirdiğimiz tüm bu büyük projeler gibi Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu da Türkiye'nin aydınlık yarınlarının bir kanıtı niteliğindedir. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatılan otoyolumuz Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecektir. 1,3 milyon metre fiber optik ağı ve yol boyunca yerleştirilen 500 trafik sensörü ile donatılan otoyolumuz, oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı gerek operatörleri gerek sürücüleri uyaracak şekilde tasarlanmıştır."

Karaismailoğlu, yolun ana kontrol merkezinden yönetileceğini, yol boyunca sürücülere güvenlik amaçlı uyarlarda bulunulacağını anlattı.

Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun kamu özel sektör iş birliği ile yapıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, Yap İşlet Devret modeli ile yeni bir finansman kaynağı oluşturulduğunu, bütçe imkanlarının arttırıldığını söyledi.

Güzergah boyunca 6 milyon 462 bin fidan dikilecek

Yapılan her bir projenin egzoz emisyonlarının düşürülmesine katkısının yanında çeşitli çevreci niteliklerinin bulunmasına da gayret ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu Projesi'nde yapılan peyzaj işleri kapsamında, güzergah boyunca toplam 12 milyon 500 bin metrekare alana peyzaj uygulaması yapılmıştır. bir milyon 819 bin metreküp alana bitkisel toprak serilmiştir. Güzergahımız boyunca toplam 6 milyon 462 bin fidan, çalı grupları ve yer örtücüler bulunan bitki dikimi devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu özellikleriyle Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu, ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın, ne yapılırsa yapılsın dünyanın en büyük projelerini hayata geçirmeye devam edeceğimizin, Türkiye'nin bölgesinin lider ülkesi olduğunun ispatıdır. Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, başarılı çalışmalarından dolayı mühendisinden işçisine kadar bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışa telekonferans yöntemiyle katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile kurdeleyi kesti.

Karaismailoğlu, makam aracının direksiyonuna geçerek tamamlanan Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir süre araba kullandı.