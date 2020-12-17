Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington-Ankara ilişkilerini değerlendiren bir yazı paylaştı. İki ülke ilişkileri için "ağır çekim tren enkazına benziyor" benzetmesi yapılan haberde, yeni Başkan Joe Biden için zorluğun "Türkiye'nin ABD'nin çıkarlarına verebileceği zararı en aza indirmek" olacağı belirtildi.

"ABD ve Türkiye karşıt amaçlarla çalışmaya devam edecek" denilen yazıda, bu durumun iki ülke arasında daha fazla krize yol açacağı savunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasının tasarlanmaya kalkışıldığı yazıda, CHP iktidarı hayalleri kurulurken şöyle denildi: Washington’ın Erdoğan’a karşı artan hayal kırıklığı göz önüne alındığında bazıları Türkiye ile gerçek iş birliğinin ancak Erdoğan’dan sonra mümkün olacağı sonucuna vardı. Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP’nin başını çektiği bir hükûmetin ABD'ye ve AB’ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir sebep var. Böylesi bir hükûmet, Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olabilir.