Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmiş haber ağıyla hayata ayna tutan İhlas Haber Ajansı, 2020'ye damga vuran fotoğraf ve videolardan panorama yaptı.

2020 pandeminin gölgesinde geçti. Dünya ve Türkiye yüz binlerce kişiyi öldüren, milyonlarcasını yatağa düşüren koronovirüs salgınını konuştu.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami yapılması, Karabağ'ın 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılması, Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra açılması, İzmir'de yaşanan deprem 2020'nin öne çıkan gelişmeleri oldu.

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