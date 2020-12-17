Yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmiş haber ağıyla hayata ayna tutan İhlas Haber Ajansı, 2020'ye damga vuran fotoğraf ve videolardan panorama yaptı.
2020 pandeminin gölgesinde geçti. Dünya ve Türkiye yüz binlerce kişiyi öldüren, milyonlarcasını yatağa düşüren koronovirüs salgınını konuştu.
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami yapılması, Karabağ'ın 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılması, Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra açılması, İzmir'de yaşanan deprem 2020'nin öne çıkan gelişmeleri oldu.
Yılın haberleri
17.12.2020 - 11:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020 yılında yaşanan önemli gelişmeler, İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın objektiflerinden dünyaya ve Türkiye’ye böyle yansıdı.
Yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmiş haber ağıyla hayata ayna tutan İhlas Haber Ajansı, 2020'ye damga vuran fotoğraf ve videolardan panorama yaptı.
Etiketler : 2020 panorama,
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