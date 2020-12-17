Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı. Hacıbayram Camii’nde gerçekleştirilen programda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardında dua etti.