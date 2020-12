Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programı düzenledi. Hacıbayram Camii’nde gerçekleştirilen programda, duayı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı duada şu ifadelere yer verdi:

“İlahi Ya Rabbi, şüphesiz Sen her şeyi en iyi bilensin. Zor günlerden geçiyoruz. Salgınlarla ve afetlerle mücadele ediyoruz. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık Sana yalvarıyoruz; Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Lutfeyle Allah’ım. Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, depremden, selden, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi.

Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Ya Rabbi. İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Ya Rabbi. Afetlerde yardıma koşan, bir can kurtarmak için gece-gündüz çalışan kardeşlerimizden razı ol ve onlara yardım eyle Allah’ım. Dualarımıza icabet eden kardeşlerimizden ve bütün ümmet-i Muhammed’den, hasta olanlara acil şifa, derdi olanlara acil deva, borcu, sıkıntısı ve kederi olanlara kolaylıklar ihsan eyle Ya Rabbi.

İlahi Ya Rabbi, içinden geçtiğimiz şu zor zamanlarda, başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere, gece-gündüz demeden bütün imkan ve gayretleriyle insanlığa iyilik yolunda çalışan kullarına yardım eyle, bu süreçte ahirete göç eden tüm kardeşlerimize rahmet eyle Allah’ım. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz, şifa veren Şâfî ve koruyup gözeten Hafız ism-i celilin hürmetine, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim hürmetine, Âlemlere Rahmet olarak gönderdiğin Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s) hürmetine, görünür görünmez kaza, bela, felaket ve musibetlerden bizleri muhafaza eyle Allah’ım.

Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü virüsten bizleri, aziz milletimizi, ümmet-i Muhammedi ve bütün insanlığı muhafaza eyle Allah’ım.

Ya Rab, yakalandığı hastalıklara karşı sabrı kuşanıp dua ve niyazda bulunarak şifaya kavuşan Hazreti Eyyûb aleyhisselamın duasıyla Sana yalvarıyoruz. Dünyayı kuşatan bu salgın hastalığa karşı bize merhametini ve şifanı lutfeyle Allah’ım.

Mazlumların umudu, gariplerin duası, kimsesizlerin kimsesi, mağdurların sığınağı olan cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle Allah’ım. Bizlere Kur’an ve sünnet yolunda birlik, dirlik ve beraberlik nasip eyle. Birbirimize düşmekten, güç ve kuvvetimizi kaybetmekten bizleri muhafaza eyle Allah’ım.

Ya Rab, İslam ümmetine, kendi üzerinde planlanan ihanetleri görecek basiret, fitneleri fark edecek feraset, düşmanla mücadele edecek cesaret nasip eyle Allah’ım. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve bütün insanlığın iyiliği için çalışan devlet adamlarımıza yardım eyle Ya Rabbi.

İlâhi Ya Rabbi, dünya imtihanımızı kolaylaştır, musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Allah’ım.

Kaffe-i ehl-i îman ve ehl-i İslam ervahı içün, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selameti içün, hayırların fethi, şerlerin defi içün, insanlığın hayrına hizmet sunan tüm kardeşlerimizin güç ve kuvvet bulması içün, hastalarımıza şifa, her derdimize deva olması içün, yaşadığımız büyük salgından ve her türlü afetten tez zamanda kurtulmamız içün, susuzluktan, kuraklıktan kurtulmak, bereket getiren yağmurlara kavuşmak içün, bilhâssa Allah rızası içün el-Fatiha.”